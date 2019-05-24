Binali Yıldırım, Fatih'te vatandaşlarla buluştu. At Pazarı adlı semtteki kafeleri gezen Yıldırım, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Yıldırım, daha sonra İstanbul İtfaiyesi Fatih Grup Amirliği'ndeki itfaiyecilerle sahur yaptı.
Binali Yıldırım itfaiyecilerle sahur yaptı24.05.2019 05:11
- Binali Yıldırım itfaiyecilerle sahur yaptı
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