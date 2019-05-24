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Binali Yıldırım itfaiyecilerle sahur yaptı

24.05.2019 05:11

Binali Yıldırım, Fatih'te vatandaşlarla buluştu. At Pazarı adlı semtteki kafeleri gezen Yıldırım, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Yıldırım, daha sonra İstanbul İtfaiyesi Fatih Grup Amirliği'ndeki itfaiyecilerle sahur yaptı.


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