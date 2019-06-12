Binali Yıldırım havalimanı taksisinin direksiyonuna geçti 12.06.2019 18:20

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışını yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, programın ardından duraktaki bir taksinin direksiyonuna geçti ve yolcu terminal binasına kadar aracı kullandı. Açılışının ardından ilk kez gezdiği İstanbul Havalimanı ile ilgili duygularını paylaşan Yıldırım, "Çok büyük zorluklar yaşadık ama hamdolsun bugün ülkemizin yüz akı; hem de ülkemizin marka şehri İstanbul'da bu havalimanına sahip olmayı rabbim bizlere nasip eyledi" dedi.