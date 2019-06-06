Binali Yıldırım, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti 06.06.2019 21:43

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti. Bir vatandaşın, "CHP'ye oy yok. Kürt kardeşlerin seni başkan yapacak." ifadeleri üzerine Yıldırım sohbet ettiği seyyar satıcılardan alışveriş de yaptı. Kırmızı dut alan ve vatandaşa ikram eden Yıldırım bir dükkanda döner kesti.