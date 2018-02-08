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Beyoğlu'nda midye operasyonu

07 Şubat 2018, Çarşamba

Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda, sağlıksız koşullarda üretilmiş 2 ton midye ele geçirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çukur Mahallesi'nde bir iş yerinde sağlıksız koşullarda midye dolma imalatı yapıldığı bilgisini aldı.

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