Beyoğlu'nda midye operasyonu

Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda, sağlıksız koşullarda üretilmiş 2 ton midye ele geçirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çukur Mahallesi'nde bir iş yerinde sağlıksız koşullarda midye dolma imalatı yapıldığı bilgisini aldı.
Beyoğlu'nda midye operasyonu07 Şubat 2018, Çarşamba
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