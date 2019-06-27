Başkan Erdoğan'a Osaka'da sürpriz karşılama 27.06.2019 07:29

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın Osaka şehrine geldi. Erdoğan, Osaka'da kalacağı otele giriş yaptığı sırada sürpriz bir karşılama ile karşılaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 06.15'te Japonya'nın Osaka şehrine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Kansai Havalimanı'nda Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.





Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Osaka'ya geldi.



GELENEKSEL JAPON KIYAFETİ İLE KARŞILANDI

Başkan Erdoğan, Osaka'da kalacağı otele giriş yaptığı sırada elinde Türk bayrağı taşıyan ve geleneksel Japon kıyafetleri giyen bir kadın tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, geleneksel Japon kıyafetini ilgiyle izlerken, kendilerine kıyafetin üzerindeki detaylar hakkında da bilgi verildi.



TÜRK İŞ ADAMLARI DA ORADAYDI

Başkan Erdoğan'ı kalacağı otelde karşılayanlar arasında Osaka'da yaşayan Türk iş adamları da bulunuyordu.



ERDOĞAN'IN G-20 PROGRAMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak üzere bugün Japonya'ya gidecek. Erdoğan, 29 Haziran'da zirvenin sona ermesinin ardından resmi ziyarette bulunmak üzere Çin'e geçecek.





Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28-29 Haziran tarihlerinde Japonya'nın ev sahipliğinde Osaka'da gerçekleştirilecek 14'üncü G20 liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede, büyüme, altyapı, uluslararası finansal mimari, mali düzenlemeler, yolsuzlukla mücadele, kalkınma, istihdam, ticaret ve yatırım, kaynak verimliliği ve deniz plastik çöpleri ile dijital ekonomi, sağlık, tarım, enerji, iklim değişikliği ve yolsuzlukla mücadele gibi ana başlıklar temelinde bir gündem izlenecek. Gündem çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 liderleriyle bir araya gelmesi, zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ile uluslararası örgüt temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

ERDOĞAN JAPONYA'NIN ARDINDAN ÇİN'E GİDECEK

Öte yandan, Erdoğan Japonya'daki G20 zirvesinin ardından Çin'e resmi ziyarette bulunacak. Erdoğan'ın Çin ziyareti 30 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Japonya ve Çin ziyaretleri sırasında söz konusu ülkelerle bölgesel, uluslararası gündemdeki konuların masaya yatırılmasının yanı sıra ikili ilişkilerin daha ileri taşınmasına imkan verecek görüşmelerin yapılması da planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan saat 19.00'da Osaka'ya hareket edecek.