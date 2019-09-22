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Başkan Erdoğan'a New York'ta coşkulu karşılama

22.09.2019 02:43

ABD’de yaşayan Türk ve Müslüman toplumu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları için New York’a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı kalacağı otelin önünde büyük bir coşkuyla karşıladı. Karşılamanın ardından Erdoğan, 5 gün boyuca konaklayacağı The Peninsula Oteli'ne geçti.


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