Başkan Erdoğan'a New York'ta coşkulu karşılama

ABD’de yaşayan Türk ve Müslüman toplumu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları için New York’a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı kalacağı otelin önünde büyük bir coşkuyla karşıladı. Karşılamanın ardından Erdoğan, 5 gün boyuca konaklayacağı The Peninsula Oteli'ne geçti.
Başkan Erdoğan'a New York'ta coşkulu karşılama22.09.2019 02:43
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