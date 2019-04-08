Başkan Erdoğan ve Putin'den görüşme öncesi açıklama 08.04.2019 14:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin baş başa görüşme öncesi açıklama yaptı. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, "Türkiye ile ikili ilişkilerimiz özellikle de ekonomi alanında geliştiğini memnuniyetle izliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Hedef ticarette 100 milyar dolara yürümek. Suriye'de attığımız adımlar, atacağımız adımlar dönem arz ediyor" diye konuştu.