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Bakan Berat Albayrak: Bankacılığın güçlü yapısını sürdürmesini sağlayacağız

10.04.2019 11:33

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u açıkladı. Bakan Albayrak, ''Bankacılığın güçlü yapısını sürdürmesini sağlayacağız. Reform alanlarının başında finans sektörü geliyor. Kamu bankalarının sermayelerini güçlendireceğiz.'' dedi.


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