Aysel öğretmene acı veda! Okulun önünde feci şekilde can vermişti 31.05.2019 16:10

Yalova'da görev yaptığı okulun önünde dolmuştan indikten sonra yolun karşısına geçtiği sırada minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren kadın öğretmenin cenazesi toprağa verildi.

Kazada ölen 36 yaşındaki sınıf öğretmeni Aysel Akın'ın cenazesi, Yalova Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yalova Merkez Camisi'ne getirildi.

Aysel Akın'ın eşi Hasan Akın ve yakınları cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Çocukları Uygar (6) ve Barkan (9), annelerinin tabutunun başında dua okudu.

Genç öğretmenin ailesi, yakınları ve meslektaşları törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Öğretmenin naaşı, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yalova Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Yalova Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, eğitim sendikalarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Öte yandan, öğretmene çarparak ölümüne neden olan minibüs sürücüsü F.A.A, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Yalova merkeze bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan Mevlana İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Aysel Akın, 28 Mayıs Salı sabahı iş yerine gitmek üzere dolmuşa binmiş, okulun önüne gelince durakta inmişti. Aracın arkasına doğru yönelerek yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan genç öğretmene F.A.A. idaresindeki 77 M 0089 plakalı minibüs çarpmıştı.

Yaralanarak sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan Akın, yoğun bakımda iki gün süren çabalara rağmen dün yaşamını yitirmişti. Sürücü F.A.A. polis tarafından gözaltına alınmıştı.