13 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde kesintisiz olarak Mesut komiser karakterini canlandırıyor Şevket Çoruh. Dizinin sorunlu karakterlerinden biri olan Mesut komiserin dizide bir oğlu bulunuyor. Ancak Arka Sokaklar'ın Mesut'unun gerçek hayatta boyu kadar bir kızı var. 1993-2004 yılları arasında kendisi gibi oyuncu Günay Karacaoğlu ile evlilik yapan Şevket Çoruh'un kızı Gülenay Çoruh'u görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Arka Sokaklar'ın Mesut'u olmak üzere ünlülerin çocukları.
Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh'un boyu kadar kızı varmış! Görenler şaşırıyor25.03.2019 17:03
- Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh'un boyu kadar kızı varmış! Görenler şaşırıyor
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