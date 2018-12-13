Ankara Valiliği'nden tren kazası ile ilgili ilk açıklama! YHT ile banliyö treni çarpıştı 13 Aralık 2018, Perşembe

Türkiye güne Ankara'da yaşanan tren kazası haberiyle uyandı. Sabah saatlerinde Ankara-Konya arası sefer yapan Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı. İlk açıklamalara göre trenin üst geçide çarptığı iddia edilirken, olay yerine gelen Ankara Valisi Vasip Şahin kazanın üst geçide çarpma nedeniyle değil YHT ile banliyö treninin çarpışması nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Şahin arkasından gazetecilere de bir açıklama yaparken; kazada 4 kişinin öldüğünü 43 kişinin ise yaralandığını duyurdu.