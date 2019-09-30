Ankara Mamak'ta halk otobüsü durağa daldı! 3 kişinin öldüğü kaza anı kamerada (Video) 30.09.2019 16:29

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi. Trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralılara müdahale için bölgeye ambulans ve AFAD ekipleri geldi. İşte 3 kişinin öldüğü 3 kişinin ise yaralandığı feci kaza anı...

Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Mamak Caddesi'nde seyreden halk otobüsü, belirlenemeyen bir nedenle Yeni Mamak Merkez Camisi önünde otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Kaza ihbarını alan sağlık ve itfaiye ekipleri de kısa süre sonra olay yerine intikal etti.

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da olay yerinde ve kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otobüste incelemelerde bulundu.