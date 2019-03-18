Alman gazeteci Jürgen Todenhöfer'den çarpıcı itiraf: 50 milyon insanı öldürenler Batı'nın zorbalıklarıydı 18.03.2019 12:20

Türkiye'ye karşı Batılıların tutumunu eleştiren Alman gazeteci Jürgen Todenhöfer, dikkat çeken itiraflarda bulundu. Todenhöfer, asıl katillerin "Müslümanlar" olmadığını böyle özetledi: Dünyayı sömürgeleştirirken 50 milyon insanı öldürenler Müslümanlar değildi, aksine hepsi Batı'nın zorbalıklarıydı.