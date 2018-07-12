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Adnan Oktar'ın evinde arama yapıldı

11 Temmuz 2018, Çarşamba

Sabah saatlerinde İstanbul merkezli 5 ilde 235 şüpheli hakkında başlatılan operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın evinde arama yapıldı.

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