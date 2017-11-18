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ABD'den Rıza Sarraf kumpası

17 Kasım 2017, Cuma
FBI Ajanı Sibel Edmonds ABD'nin Rıza Sarraf kumpasına ilişkin, "Rıza Sarraf'a Erdoğan aleyhinde konuşması için işkence ediyorlar" dedi.
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