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ABD’den Fırat’ın doğusunda yeni plan!

18 Aralık 2018, Salı

ABD’nin, Türkiye’nin operasyona hazırlandığı Fırat’ın doğusuna Suriyeli peşmergeleri yerleştireceği savunuldu. O iddiaya göre yaklaşık 8 bin Suriyeli Peşmerge PYD/PKK'LI teröristlerin yerine sevk edilecek.


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