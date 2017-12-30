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2018 asgari ücret zammı açıklandı

29 Aralık 2017, Cuma
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu asgari ücreti açıkladı. Net olarak yeni asgari ücret 1603 lira oldu.
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