Sen Anlat Karadeniz 53. yeni bölüm sezon finali 2. fragmanı izle! 26.05.2019 16:11

"Genco, Nefes'i kaçırdı!"

Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv ekranlarının efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 53. yeni bölüm 2. fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 52. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes, Melek ve Genco'yu bir arada görünce genç kızın hayatında ters giden bir şeyler olduğunu sezinler.

TAHİR, MURAT'I KURTARMAYA ÇALIŞIYOR

Nefes, Melek'e neler olduğunu öğrenmek için harekete geçerken, Melek'in kaçışının bedelini Nilüfer öder. Tahir, Murat'ı içine bulaştığı beladan kurtarmak isterken onu daha büyük bir uçuruma yuvarladığının farkında değildir.

TAHİR ÖFKESİNE HAKİM OLAMIYOR

Öfkesine hakim olamayan Tahir, Murat'ı tamamen kaybedecektir. Nefes kendisi gibi zulme uğramış kadınlara umut olmak, nefes olmak için radyo programına çıkar.

MELEK NEFES'E ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Melek'in Nefes'e ulaşmaya çalıştığını gören Genco onu alıkoyarken, Melek'in direnişi Genco'nun yanacağı cehennemin fitilini ateşler.