Sen Anlat Karadeniz 30. bölüm tamamı tek parça izle | Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle 14 Kasım 2018, Çarşamba

Atv'nin Çarşamba akşamlarının reyting birincisi dizisi ‘Sen Anlat Karadeniz’in 30. bölümü yayınlandı. Nefes Vedat'ı öldürmeye teşebbüsten tutuklanırken ilk kez yalnız olmadığının farkındadır. Arkasında kocaman bir aile olduğunu bilen Nefes, Vedat'ın özgürlüğüne karşılık boşanmasını istediğini duyunca ne yapacak? ‘Sen Anlat Karadeniz’in 30. son bölümünü buradan izleyebilirsiniz. Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle.