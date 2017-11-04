Cemal, Ayhan'ın cinayetini üstlenmiştir. Ali, Ayhan'ı öldürenin kendisi olduğunu söylese de kimse ona inanamaz. Faysal, Cemal'e karşı nefret doludur. Hem Ayhan'ı öldürmüş hem de kardeşi Gülay'ı hamile bırakmıştır. Mavi, Ali'yle Sinem arasında bir ilişki olduğundan şüphelenir. Ali'nin harcamalarını inceleyen Mavi, şüphesinde haklı olduğunu görür.
Aşk ve Mavi 39. Bölüm04 Kasım 2017, Cumartesi
- Aşk ve Mavi 40. Bölüm fragman
- Ali'den herkesi şaşırtan itiraf!
- Cemal, cinayeti üstleniyor!
- Ben teslim olmaya gidiyorum!
- Aşk ve Mavi 39. Bölüm fragman
- Aşk ve Mavi 38. Bölüm
- İlyas'ın söyledikleri Hasibe'yi çıldırttı!
- Cemal ile Gülay yolda kaldı
- Safiye, Cemal'i sorguya çekiyor!
- Kızımı kim kaçırdı?
- Mavi kaçırıldı!
- Hasibe, Mavi'nin kaybolduğunu öğrendi!
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