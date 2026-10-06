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Karşıyaka 1-1 1923 Afyonspor GOL: Eren Arda Şan
Karşıyaka 1-1 1923 Afyonspor GOL: Eren Arda Şan
Giriş Tarihi: 06 Ekim 2026 19:54
Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2026 19:59
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Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçında Karşıyaka ile 1923 Afyonspor mücadelesinde skor 1-1'e geldi.
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