GOL | Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 1-1 Gaziantep FK

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerZiraat Türkiye Kupası VideolarıGOL | Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 1-1 Gaziantep FKGOL | Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 1-1 Gaziantep FKGiriş Tarihi: 05 Şubat 2026 14:04 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 6. dakikada Ali Akman'ın penaltıdan attığı golle Gaziantep FK karşısında skoru 1-1'e getirdi.Bunlar da Var 01:14Özgür Özel ve CHP heyetine Hatay'da protesto 05.02.2026Perşembe 09:09Galatasaray 3-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 05.02.2026Perşembe 05:51Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a geldi! Taraftara seslendi: "Selamünaleyküm" 05.02.2026Perşembe 01:19Başkan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye TOGG hediye etti! 05.02.2026PerşembeCANLI YAYIN