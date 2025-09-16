GOL: Hatayspor 2 - 1 Erciyes FK | F. Bamgboye | GOL İZLE

PODCAST
Ziraat Türkiye Kupası
GOL: Hatayspor 2 - 1 Erciyes FK | F. Bamgboye
16 Eylül 2025 22:16
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor. İlk turda rakiplerini eleyerek üst tura yükselen Hatayspor ile Erciyes FK kozlarını paylaşıyor. Hatayspor F. Bamgboye'nin golüyle skoru 2- 1 yaptı.
