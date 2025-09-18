PODCAST
Ziraat Türkiye Kupası Videoları
GOL: Düzcespor 0 - 1 Pendikspor
Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 15:09
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Düzcespor sahasında Pendikspor'u ağırlıyor. Deplasman ekibi karşılaşmanın 32. dakikasında Adnan Uğur'un kaydettiği golle Düzcespor karşısında öne geçti.
