RAMAZAN İMSAKİYE
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Zaman yolcusu olduğunu söyleyen Lewis Walker 4413 yılından geldiğini iddia ediyor!

Zaman yolcusu olduğunu söyleyen Lewis Walker 4413 yılından geldiğini iddia ediyor!
04.04.2023 00:32 - Son Güncelleme: 04.04.2023 00:56

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Adının Lewis Walker olduğunu söyleyen bir başka zaman yolcusu da 4413 yılından geldiğini iddia ediyor. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Lewis, gençlik yıllarında babası sayesinde İngiltere Savunma Bakanlığı'nda çalışmaya başladığını belirtiyor. Birkaç yıl bakanlıkta çalıştığını belirten zaman yolcusu 1977 yılında son derece gizli zaman makinesi test görevi için seçildiğini söylüyor. Görevi kabul etmesi durumunda 250 bin sterlin ödeme alacağını öne süren zaman yolcusu, son derece gizli bir askeri üsse gittiğini ifade ediyor. Askeri üstte ışınlanma ve zihin okuma gibi son derece yüksek teknolojilerin bulunduğunu iddia eden zaman yolcusu zaman makinesini üçgen biçiminde büyük bir cihaz olarak tanımlıyor. Zaman yolcusu Lewis 4413 yılında başka zaman yolcuları ile tanıştığını da anlatıyor.

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