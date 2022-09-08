Veteriner kliniğindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir veteriner kliniğinde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Etimesgut Bağlıca Mahallesi Eskibağlar Caddesinde bulunan bir veteriner kliniğinde yaşandı. Danışmada bulunan görevlinin bulunmadığı bir sırada içeri giren bir kişi önce birilerinin olup olmadığını kontrol etti. Görevlinin meşgul olduğunu anlayan şüpheli daha sonra çekmeceleri karıştırdı. Çekmecede bulunan parayı çalan şahıs daha sonra klinikten ayrıldı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.