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Van semalarında mercek bulutu görüldü | VİDEO

Van semalarında mercek bulutu görüldü | VİDEO
21.02.2023 10:24 - Son Güncelleme: 21.02.2023 10:24

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Van'ın semalarında dün akşam saatlerinde görülen mercek bulutu vatandaşları heyecanlandırdı. O anları vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti.

Yaşam Videoları

Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekerken, eline cep telefonunu alan vatandaşlar bu anları kaydetti.

Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüye yapılan yorumların çoğunda depremin habercisi olarak yorumlandı. Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur.

Mercek bulutunun şekli uçan daireye benzetilebilir. Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, 2.000 metre ile 5.000 metre arasındaki irtifada oluşur.

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