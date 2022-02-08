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Üsküdar’da patlamanın meydana geldiği 4 katlı binanın yıkımı sürüyor

Üsküdar’da patlamanın meydana geldiği 4 katlı binanın yıkımı sürüyor
08.02.2022 09:14

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Üsküdar’da patlamanın meydana geldiği 4 katlı bina gece boyunca ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar sonrası iş makinalarıyla yıkılmaya devam ediyor. Büyük çoğunluğu yıkılan bina ve çevresinde oluşan tahribat havadan görüntülendi. Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana gelen patlama sonrası 4 kişi yaralanmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken 6 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Yaşanan olay sonrası hasar gören bina için yıkım çalışmaları gece adrese gelen iş makinalarıyla başladı. Gece boyunca devam eden çalışmalarla birlikte sabahın ilk saatlerine doğru bina yıkıldı. İş makinalarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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