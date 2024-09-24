Uşak'ta kaza: 2 ölü, 2 yaralı!

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 18:52 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 18:52

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü ise kazayı hafif yaralarla atlattı.

Trafik kazası, Uşak-Ulubey karayolu üzerinde akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Uşak'tan Ulubey yönüne seyir halinde olan 29 yaşındaki Seyit Korkmaz yönetimindeki 59 LN 171 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen 39 yaşındaki E.Ç.K.'nın kullandığı 64 EG 727 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, her iki otomobilin sürücüleri ile Korkmaz ailesinin diğer üyelerini derhal hastanelere kaldırdı. 59 LN 171 plakalı otomobilde bulunan 59 yaşındaki anne Fatma Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak özel bir hastanede hayatını kaybetti. Aynı otomobilin sürücüsü olan oğlu Seyit Korkmaz ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan baba T. Korkmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi. Diğer araç sürücüsü E.Ç.K.'nın ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.