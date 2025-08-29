PODCAST CANLI YAYIN

Tunceli’de restoranda silahlı saldırı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Tunceli’de eski restoran sahibinin yeni işletmeciye düzenlediği silahlı saldırıda H.Ç. hayatını kaybetti, A.B. ağır yaralandı. Saldırgan, olay sırasında orada bulunan bir polis tarafından yakalandı.

RESTORANDA SİLAHLI SALDIRI
Tunceli'nin Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir restoranda, H.T. adlı şahıs eski sahibi olduğu iş yerine gelerek tabancayla yeni sahipleri H.Ç. ve A.B.'ye ateş açtı.

POLİS SALDIRGANI OLAY YERİNDE YAKALADI
Saldırı sırasında restoranda bulunan bir polisin müdahalesiyle H.T. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
Olayda ağır yaralanan H.Ç. ve A.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. H.Ç., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. A.B.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

