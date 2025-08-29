Tunceli’de restoranda silahlı saldırı: 1 ölü 1 ağır yaralı

RESTORANDA SİLAHLI SALDIRI

Tunceli'nin Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir restoranda, H.T. adlı şahıs eski sahibi olduğu iş yerine gelerek tabancayla yeni sahipleri H.Ç. ve A.B.'ye ateş açtı.

POLİS SALDIRGANI OLAY YERİNDE YAKALADI

Saldırı sırasında restoranda bulunan bir polisin müdahalesiyle H.T. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Olayda ağır yaralanan H.Ç. ve A.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. H.Ç., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. A.B.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.