Tunceli'de aynı tünelde yine kaza: 1 yaralı

Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda bulunan 8. tünel, bir kazaya daha sahne oldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, tünel içinde kaza yaptı. Olayda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli yönüne ilerleyen motosiklet sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti. Motosikletin tünel içerisinde devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği 8. tünelde daha önce de ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yaşandığı biliniyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.