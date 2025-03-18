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Trafik polisinden motosikletli öğretmene içleri yakan nasihat: Ailene evlat acısı yaşatma, ben yaşadım
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Trafik polisinden motosikletli öğretmene içleri yakan nasihat: "Ailene evlat acısı yaşatma, ben yaşadım"

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 12:51 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 12:51

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik polisi ile durdurduğu motosikletli öğretmen arasında geçen diyalog içleri yaktı. Sürücüye evraklarını kontrol ettiği sırada 'Ben evlat acısı yaşadım depremde, ailene evlat acısı yaşatma' diyen polis memurunun 17 Şubat depreminde eşini ve çocuğunu kaybettiği öğrenildi. O anlar ise kask kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Konaklı Mahallesinde bulunan uygulama noktasında, Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru ile motosiklet kullanıcısı öğretmenin uygulama noktasında aralarında geçen diyalog gündem oldu. Alanya'dan Konaklı'ya gitmek için yola çıkan ve dönüş yolunda trafik uygulama noktasında kontrol için durdurulan Erkan Kordon, yaşadığı anları kendi sosyal medyasında paylaştıktan sonra kullanıcılar tarafından büyük beğeni aldı.



Erkan Kordon'u durduran polis memuru, 'nasılsın kardeşim' dedikten sonra evraklarını aldı. Bir süre sonra ikilinin arasında motosikletle ilgili sohbet ederken, polis memuru "Kardeş aman dikkat et. Montunu falan giy. Mont önemli. Benden büyüksün galiba. Ben evlat acısı yaşadım depremde, ailene evlat acısı yaşatma" sözleri içleri yaktı. Kordon ardından bu anları sosyal medyada paylaştı ve polis memurunun gerek davranışları gerekse de öğütleri ise herkes tarafından takdir topladı.



Yaşanan olaydan sonra kendisinin de durumdan etkilendiğini ifade eden Avsallar 100. Yıl Ortaokulunda görevli Erkan Kordon, "Polis memuru arkadaşımız ile bir diyalogumuz oldu. Bu diyalogda bana öğütler ve bazı bilgiler verdi. En sonda 'ben ailemi depremde kaybettim evlat acısı yaşadım, ailene evlat acısı yaşatma' dedi. Ben orada çok etkilendim. Hem işini yapmaya çalışıyor hem de bu acıyı bir şekilde kendi içinde sindirmiş ve görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir polis memuru. Duyarsız kalmak istemedim. Bunu sayfamda paylaşmak istedim. Çok güzel olumlu dönüşler, dua edenler, teşekkür edenler oldu. Türk Polisini gururlandıran cümleler sarf edildi'' dedi.

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