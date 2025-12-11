PODCAST CANLI YAYIN
Tokat’ta kargo minibüsü alev alev yandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde alev alan kargo şirketine ait minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 14.00 sıralarında D-100 kara yolu Evbaba Mahallesi kavşağında meydana geldi. Taşova'dan Erbaa yönüne giden Osman Yurtalan yönetimindeki 60 KY 215 plakalı kargo minibüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracı yol kenarına çeken şoför, alev alan minibüsten uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangın, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

