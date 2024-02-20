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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024, 12:28 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024, 12:28

Tokat'ta evde yangın faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay sabah saatlerinde Çamlıbel Belediyesi Akın Mahallesinde meydana geldi. Elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. 2 katlı evden alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangına mahalle sakinleri de destek verdi. Evde bulunan 5 kişiden Mustafa Çakmaktepe çocuklarını evden çıkartmak için çabalarken dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Kızı Goncagül Çakmaktepe ise yangın nedeniyle balkondan atlaması sonucu ayağı ve belinde kırık oluştu. Ambulans ile tedavi altına alınan Gancagül Çakmaktepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle 2 katlı ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

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