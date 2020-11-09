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Tiktok için canlarını hiçe sayan 3 kız 4 katlı eski binanın çatısında video çekti! Akılalmaz anlar kamerada...

Tiktok için canlarını hiçe sayan 3 kız 4 katlı eski binanın çatısında video çekti! Akılalmaz anlar kamerada...
09.11.2020 13:03

Bursa'da sosyal medya uygulaması Tiktok’a yüklemek için bir binanın çatısına çıkıp video çeken 3 genç kız, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Akılalmaz görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.


Bursa'da sosyal medya uygulaması Tiktok'a yüklemek için bir binanın çatısına çıkıp video çeken 3 genç kız, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde 4 katlı eski binanın çatısına çıkan 3 genç kız, sosyal medya uygulaması Tiktok'a yüklemek için video çekmeye başladı.

Kiremitlerin üzerinde dans eden kızlar, tehlikeye aldırış etmeden video çekti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

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