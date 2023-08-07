İstanbul Esenyur'tan Vietnam'a 2 ay önce çalışmaya giden gemi makine dairesi personeli 2 çocuk babası Sinan Ergül, taksi beklerken sokak ortasında bıçakla öldürüldü. Ayakta durmakta güçlük çeken eşi Pınar Ergül'ün feryadı yürekleri dağladı. Ergül, "Eşim orada taksi bekliyor, yüz yüze bile gelmemişler. 'Ters baktın' olayı bile değil. Arkasından bıçakla saldırmış. Eşim kimseyle tartışmazdı. Gemiden izin alarak alışveriş merkezine gitmişler. Arkadaşlarıyla gezmeye gitmişler. 5 yaşında ikizlerimiz var, çocuklarına doyamadı. " ifadelerini kullandı.