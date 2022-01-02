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TEM'de makas atan sürücü kazaya neden oldu

TEM'de makas atan sürücü kazaya neden oldu
02.01.2022 09:58

OTOMATİK OYNAT

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BAŞAKŞEHİR TEM otoyolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önünde seyreden başka bir otomobile çarptı. Kazada bir kadın yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Başakşehir TEM otoyolu Altınşehir mevkiindeki viyadük üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Edirne istikametinde makas atarak ilerleyen sürücünün kullandığı 34 BZD 995 plakalı otomobil, Feyzullah Selçuk'un kullandığı 34 AR 4957 plakalı otomobilin arka tekerine çarptı. Kaza sonrası makas atan sürücünün otomobili takla atarken Feyzullah Selçuk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobilde çevresinde dönerek bariyerlere vurdu. Takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Bariyerlere çarpan otomobildeki yolculardan bir kadın da hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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