Tekirdağ'da motosikletin tankerle kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Tekirdağ Çorlu’da otobüse çarpmamak için yön değiştiren motosikletlinin, karşı yönden gelen tankerle kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Kaza, Hürriyet Mahallesi Eski Bağlar Caddesi üzeri su deposu mevkiinde meydana geldi. Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu istikametine seyreden Akın Ö.’nün kullandığı motosiklet, yol ayrımında Metiner Orhan Sokak istikametine sapan halk otobüsüne çarpmamak için yön değiştirerek, karşı yönden gelen Mehmet K. idaresindeki akaryakıt tankeriyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Akın Ö. ve arkasında bulunan Numan Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.