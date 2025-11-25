PODCAST CANLI YAYIN
Tekirdağ'da köprüde kontrolden çıkan araç dik şekilde durdu: 2 yaralı!

Köprü üzerinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyerlere çarpıp dik halde durması görenleri şaşkına çevirdi, kazada iki kişi yaralandı.

Araç bariyerlere saplandı
Kaza, Muratlı–Büyükkarıştıran karayolu üzerinde, köprü mevkiinde meydana geldi. A.Ç.'nin kullandığı 59 ALP 120 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı ve dik şekilde durdu.

İki kişi yaralandı
Görenleri şaşkına çeviren kazada sürücü A.Ç. ile yolcu H.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik kontrollü sağlandı
Polis ekipleri bölgede trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri olası risklere karşı hazır bekledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

