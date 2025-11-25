Tekirdağ'da köprüde kontrolden çıkan araç dik şekilde durdu: 2 yaralı!

Araç bariyerlere saplandı

Kaza, Muratlı–Büyükkarıştıran karayolu üzerinde, köprü mevkiinde meydana geldi. A.Ç.'nin kullandığı 59 ALP 120 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı ve dik şekilde durdu.

İki kişi yaralandı

Görenleri şaşkına çeviren kazada sürücü A.Ç. ile yolcu H.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik kontrollü sağlandı

Polis ekipleri bölgede trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri olası risklere karşı hazır bekledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.