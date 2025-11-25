Tekirdağ’da kamyon damperi açıldı! Dehşet anları kamerada

Muratlı OSB'de damperi açılan kamyon direkleri devirdi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi içinde ilerleyen bir kamyonun damperinin aniden açılması sonucu kamera ve aydınlatma direkleri devrildi. Kamyon, çarpmanın etkisiyle yan yattı.

Damper açıldı direkler peş peşe yıkıldı

Kaza, İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Muratlı'dan Büyükkarıştıran yönüne giden M.A. yönetimindeki 59 AJZ 613 plakalı kamyonun damperi henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı. Açılan damper yol kenarındaki kamera ve aydınlatma direklerine çarparak devrilmelerine neden oldu. Çarpmanın etkisiyle kamyon da yola devrildi.

Sürücü hafif yaralı kurtuldu

Kamyon sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ve kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yol vinçle açıldı

Devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırılırken ekipler yolda temizlik ve güvenlik çalışması yaptı.

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.