RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Yaşam Videoları Taksim’de lokantayı gece kulübüne çeviren iş yerine polis baskını!

Taksim’de lokantayı gece kulübüne çeviren iş yerine polis baskını!

Taksim’de lokantayı gece kulübüne çeviren iş yerine polis baskını!
19.04.2021 22:58
Ana Sayfa 00:54
Kırmızı Oda 34. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:16
Gece kulübüne çevrilen...
Ana Sayfa 02:50
AK Parti'li vekiller ‘’128...
Ana Sayfa 11:51
Esra Erol'da şoke eden olay!
Ana Sayfa 03:43
DSÖ’den Covid-19 açıklaması:...
Ana Sayfa 00:52
Doktoru 1570 farklı numaradan...
Ana Sayfa 00:34
Müge Anlı'dan halk oyunu...
Ana Sayfa 00:40
Gülşen’in verdiği poza tepki...
Ana Sayfa 01:09
Karabük’te alkollü sürücü...
Ana Sayfa 00:31
Müge Anlı Sinan Özen'i...
Ana Sayfa 00:35
Koronavirüs aşısında sıra o...
Ana Sayfa 07:30
Hadise ve Reza'yı 'Şuşu'...

Beyoğlu'nda kısıtlamaya aldırmadan gece kulübüne çevrilen lokantaya polis baskın düzenlendi. İçerideki 25 kişiye 88 bin 725 lira, lokanta sahibine 20 bin lira para ceza uygulandı. Belediye ekipleri de iş yerini mühürledi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik olarak denetimler yaptı. İş yerleri tek tek kontrol edilirken, üzerinde bulunan bir lokantanın saat 19.00 sıralarında gece kulübü gibi faaliyetini sürdürdüğü tespit edildi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri tespitin ardından iş yerine baskın düzenledi. Baskın anı cep telefonu kamerasına kaydedilirken, içeride müzik eşliğinde eğlenenler görüntülere yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği kapalı olması gerekirken içeriye müşteri alıp eğlence düzenleyen lokanta sahibine 20 bin lira, içerideki 25 kişiye ise 88 bin 725 lira para cezası uygulandı. Gece kulübü olarak işletilen lokanta ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Yaşam Videoları