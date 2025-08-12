Son Dakika
Taksim’de kıskançlık krizi!

Beyoğlu’nda gece kulübünde başlayan tartışma sokağa taşındı, kıskançlık krizi kanlı bitti. Elindeki bıçakla 3 kişiyi yaralayan kadın, güvenlik kamerasına yakalandı. Polis ekiplerince olayda kullandığı bıçakla yakalanan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

26 Temmuz gecesi Taksim İstiklal Caddesi'nde gece kulübünde başlayan kıskançlık kavgası sokağa taştı. H.Ç., sevgilisinin başka bir kadınla yakınlaştığını görünce eline bıçak alarak saldırdı.

3 Kişi Yaralandı
Kıskançlık krizine giren kadın, M.Ü., sevgilisi Ö.B. ve kavgayı ayırmaya çalışan C.A.'yı bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis Kısa Sürede Yakaladı
Beyoğlu Güven Timleri, H.Ç.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. İfadesinde "Sevgilimi kıskandığım için yaptım" diyen kadın, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

