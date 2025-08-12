26 Temmuz gecesi Taksim İstiklal Caddesi'nde gece kulübünde başlayan kıskançlık kavgası sokağa taştı. H.Ç., sevgilisinin başka bir kadınla yakınlaştığını görünce eline bıçak alarak saldırdı.

3 Kişi Yaralandı

Kıskançlık krizine giren kadın, M.Ü., sevgilisi Ö.B. ve kavgayı ayırmaya çalışan C.A.'yı bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis Kısa Sürede Yakaladı

Beyoğlu Güven Timleri, H.Ç.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. İfadesinde "Sevgilimi kıskandığım için yaptım" diyen kadın, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.