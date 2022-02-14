Sultangazi'de ağızlıksız ve tasmasız gezdirilen Pitbull'un esnafın köpeğine saldırdığı anlar kamerada!

Son dakika... İstanbul Sultangazi'de sahipleri tarafından ağızlıksız ve tasmasız gezdirien Pitbull cinsi bir köpek, iş yerinin önünde bekleyen esnafın köpeğine saldırdı. Köpeğini kurtarmak için Pitbull'a kürekle vuran ve tekme atan esnafa, çevredekiler de yardım etti. Dehşet anları güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırı sonucu yaralanan köpek ise sahibi tarafından veterinerliğe götürüldü. Burada tedavisi yapılan köpeğin ameliyata alındığı, sol ön bacağının kırıldığı ve çenesinden yaralandığı öğrenildi.