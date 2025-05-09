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Su samuru avladığı yengeci yerken görüntülendi
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Su samuru avladığı yengeci yerken görüntülendi

Giriş Tarihi: 9.05.2025 16:29:13 Güncelleme Tarihi: 9.05.2025 16:29:36

Safranbolu’nun büyüleyici doğasında, nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru yengeç ziyafeti çekerken kameralara yakalandı. Ender rastlanan bu muhteşem doğa anı, izleyenleri hayran bıraktı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, doğa yürüyüşüne çıkan bir doğasever, kanyonda su samurunu yengeç yerken görüntüledi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bu nadir türün doğal yaşam anı, izleyenleri adeta büyüledi.

Kameralara Yansıyan Nadir Anlar
Avladığı yengeci kıyıya çıkararak yemeye başlayan su samurunun görüntüleri, doğanın en sakin ama en çarpıcı anlarından birine tanıklık ettirdi. Sessizliğin içinde yankılanan doğa sesleri eşliğinde gerçekleşen bu anlar, kameralara tüm doğallığıyla yansıdı.

Uzmanlardan Uyarı ve Umut
Uzmanlar, su samurlarının Türkiye'de sınırlı bölgelerde yaşamlarını sürdürebildiğini ve bu tür karşılaşmaların büyük önem taşıdığını belirtiyor. "Bu görüntüler hem farkındalık yaratıyor hem de türün hâlâ yaşadığını göstermesi açısından umut verici" diyen uzmanlar, yaşam alanlarının korunmasının hayati önemde olduğunu vurguluyor.

Doğanın Sessiz Kahramanı
Su samurları, ekosistemin denge unsurlarından biri olarak biliniyor. Onların varlığı, temiz su kaynaklarının ve sağlıklı doğal yaşamın göstergesi. Safranbolu'daki bu özel an, doğanın korunması gerektiğini hatırlatan etkileyici bir mesaj niteliğinde.

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