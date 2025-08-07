SON DAKİKA| Kremlin duyurdu: Putin Trump ile görüşecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski ABD Başkanı Donald Trump arasında görüşme düzenlenmesi için anlaşmaya varıldı. Kremlin, görüşmenin yerinin daha sonra açıklanacağını bildirdi. Üçlü bir zirve fikri gündeme gelirken, Moskova bu öneriye ilişkin yorum yapmadı.
GÖRÜŞME NEREDE OLACAK?
Putin ve Trump'ın görüşme yeri kararlaştırıldı, Kremlin'den yapılan açıklamaya göre yer daha sonra duyurulacak.
Ayrıca, Whitkoff'un Putin, Trump ve Zelenskiy arasında üçlü bir görüşme fikrini gündeme getirdiği, ancak Moskova'nın bu konuda yorum yapmadığı bildirildi.