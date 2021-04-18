SON DAKİKA! İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Nükleer tesis bulunan şehirde panik

Son dakika haberine göre İran'ın güneyinde sabah saatlerinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Devlet televizyonu can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapmadı.

İran'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü eyalete bağlı Guneve ilçesi olan deprem, yerel saatle 11:11'de kaydedildi.

Deprem sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı, bazı evlerin de hasar gördüğü açıklandı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilen depremin ardından, aynı yerde en büyüğü 4,5 olmak üzere 7 artçı deprem meydana geldiği belirtildi.