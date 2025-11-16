Sivas'ta yoğun kar nedeniyle 46 yerleşim yerine araç ulaşımı sağlanamıyor... O anlar kamerada!

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırırken, Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 46 yerleşim yerine araç ulaşımı sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor. Karla mücadele ekiplerinin kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Öte yandan kent genelinde 163 yerleşim yerine ise ulaşımın sağlandığı öğrenildi.