RAMAZAN İMSAKİYE
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Şişli’de bir eczane çalışanı silahla vurularak öldürüldü!

Şişli’de bir eczane çalışanı silahla vurularak öldürüldü!
04.04.2023 23:49

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Alınan bilgiye göre, Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'ndeki eczanede çalışan K.K. ile aynı caddedeki bir apartmanın görevlisi olduğu öğrenilen G.B. arasında ''yan bakma'' meselesinden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda parmağı kırılan G.B, eve gidip aldığı tabancayla eczane çalışanı K.K'ya ateş açtı. Ağır yaralanan K.K, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cinayet zanlısı G.B'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, polis merkezine götürüldü.

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