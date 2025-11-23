PODCAST CANLI YAYIN
Şırnak İdil-Cizre karayolunda feci kaza: 8 yaralı

Şırnak'ın Cizre-İdil ilçeleri arasındaki karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza, İdil-Cizre D-380 kara yolu Sırtköy yol kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Sevinç idaresindeki 50 AAR 467 plakalı otomobil Cizre istikametinden İdil istikametine seyir halindeyken, Serhan Kaçar idaresindeki 06 JK 104 plakalı araç ile Sırtköy mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

