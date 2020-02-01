Siirt'teki okulda sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Kadın öğretmen açığa alındı 01.02.2020 14:25

Siirt'in Pervari ilçesinde bir öğretmenin saçı uzun olduğu için öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olay sonrası harekete geçen yetkililer, öğretmeni açığa aldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A., saç tıraşı olmayan 6 yaşındaki öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıkınca, açığa alındı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Pervari ilçesine bağlı Karşıyaka köyündeki okulda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A.'nın, saçını uzun gördüğü ismi öğrenilemeyen öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerde, Burcu Fehime A.'nın öğrencisinin saçını çektiği görüldü. Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Burcu Fehime A.'yı açığa alıp, hakkında soruşturma başlattı.