Haberler Video Siirt'teki okulda sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Kadın öğretmen açığa alındı
Siirt'teki okulda sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Kadın öğretmen açığa alındı

Siirt'teki okulda sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Kadın öğretmen açığa alındı

01.02.2020 14:25

Siirt'in Pervari ilçesinde bir öğretmenin saçı uzun olduğu için öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olay sonrası harekete geçen yetkililer, öğretmeni açığa aldı.


Siirt'in Pervari ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A., saç tıraşı olmayan 6 yaşındaki öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıkınca, açığa alındı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Pervari ilçesine bağlı Karşıyaka köyündeki okulda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A.'nın, saçını uzun gördüğü ismi öğrenilemeyen öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Görüntülerde, Burcu Fehime A.'nın öğrencisinin saçını çektiği görüldü. Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Burcu Fehime A.'yı açığa alıp, hakkında soruşturma başlattı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Yaşam Videoları